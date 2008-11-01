Литвин прикинул, что БЮТ через пару месяцев сам запросит выборов

Если досрочные выборы в парламент не состоятся до конца года, то их противники будут инициировать их в январе-феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

Он подчеркнул: «если они (досрочные выборы в ВР- УНИАН) не состоятся до конца этого года в связи с оказываемым сопротивлением, то в начале февраля или после Крещения, противники проведения выборов будут выступать самыми большими сторонниками проведения выборов».

По словам В.ЛИТВИНА, это будет связано с тем, что наступит период, «когда Украина упадет на дно». В.ЛИТВИН добавил, что будет попытка нынешних противников выборов «задействовать известный нам принцип – выборы все спишут».

Он подчеркнул, что в случае, если досрочные выборы будут проходить, то необходимо «максимально их сжать в сроках». По его словам, целесообразно даже было бы утвердить календарный план их проведения, предусмотрев даже время для формирования власти после них. «Времени на раскачивание у нас нет», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, вчерашнее голосование за антикризисный закон не является свидетельством того, что возникает новая коалиция с участием фракции Блока Литвина. По его словам, в таком случае можно было бы после каждого голосования БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина говорить о возобновлении или создании новой коалиции.

Он подчеркнул, что именно фракция Блока Литвина «не дала этой коалиции умереть сразу после ее рождения, потому что они сделали одно для себя хорошее дело – распределили должности и все, что делится, а дальше они практически ни одного решения самостоятельно не приняли». В.ЛИТВИН добавил, что 80% решений были проголосованы коалицией с участием фракции Блока Литвина.