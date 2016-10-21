В МИД отреагировали на отказ Кремля передать Сенцова Украине

Незаконно осужденный в России режиссер Олег Сенцов стал заложником агрессивной политики Кремля. Об этом в Twitter написала спикер МИД Марьяна Беца.

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"Абсолютно циничное решение российской стороны. Олег - гражданин Украины, стал заложником агрессивной политики РФ. Требуем немедленно освободить осужденных по политическим мотивам Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных в РФ", - написала она.

2/2 Требуем немедленно освободить осужденных по политическим мотивам Олега Сенцова и всех укр политзаключенных в РФ pic.twitter.com/hUqORkgWHq — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 октября 2016 г.

Российская Федерация отказала в передаче украинской стороне режиссера Олега Сенцова, приговоренного в РФ к 20 годам.

Как сообщал УНИАН, Сенцов и Кольченко были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом РФ к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Им было предъявлено обвинение в якобы подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия" в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины обратилось к российской стороне с просьбой передать на родину украинских политзаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко. Они уже заполнили и подписали документы на экстрадицию в Украину.