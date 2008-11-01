Тимошенко: кризис ударит больно, но пенсии выплатим

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украине не угрожает бюджетный кризис. Об этом она сказала в специальном выпуске программы «Свобода на Интере».

“Да, финансовый кризис больно ударит по Украине, по отдельным отраслям, но бюджетная сфера будет нормально функционировать, пенсии будут выплачены, она будет повышаться, как предусмотрено законом, и все, что касается зарплат, будет выплачено”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что бюджет-2008 года перевыполняется. “Нам сейчас бюджетный кризис не угрожает. Деньги, которые получит бюджет, тратятся сурово по бюджету, который утвержден Верховной Радой. Мы ведем мощные инвестиционные программы. Когда бюджет так перевыполняется, то, безусловно, деньги направляются, в том числе, и на пенсии, и на заработные платы. Мы делаем дифференциацию пенсий, мы делаем немножечко повышение”, - объяснила она.