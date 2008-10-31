Ющенко: кредит МВФ - это психологический кредит

Принятие антикризисного закона позволит начать диалог с международными финансовыми учреждениями относительно выделения кредита Украине. Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в специальном выпуске программы «Свобода на Интере».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что кредит МВФ нуже не для того, чтобы его сразу потратить, а для того, чтобы продемонстрировать стабильность резервного фонда Национального банка Украины. Взять кредит «не для того, чтобы сразу пустить его в расход. Нет, речь идет о том, чтобы мы продемонстрировали, что в НБУ остается неизменным резерв национальной валюты. З2 млрд. долларов есть, мы можем 15 (млрд. долл.) потратить, и у нас останется 32 млрд. Это психологический кредит”, - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. долл. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ.

Для вынесения этого вопроса на заседание Совета директоров необходимо принятие Верховной Радой антикризисного закона, проект которого был положительно оценен МВФ.