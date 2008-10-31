Украина раздала членам ООН проект резолюции по Голодомору

Украина распространила среди членов Организации Объединенных Наций проект резолюции по Голодомору 1932-1933 годов.

Как сообщает Центр новостей ООН, 30 октября на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Постоянный представитель Украины при ООН Юрий СЕРГЕЕВ сообщил, что Украина при поддержке ряда других делегаций предложила включить в повестку дня Генеральной Ассамблеи новый пункт: «Ознаменование семьдесят пятой годовщины Голодомора — Великого голода 1932–1933 годов в Украине», однако, по его словам, Россия пытается заблокировать процесс рассмотрения этого вопроса.

Украинская делегация решила неофициально распространить среди членов ООН проект резолюции Генеральной Ассамблеи, в котором предлагается отметить 75-ю годовщину Голодомора в Украине и почтить память миллионов людей, погибших от голода в России, Казахстане и других частях бывшего Советского Союза. Ю.СЕРГЕЕВ выразил надежду на то, что этот проект резолюции поможет всем членам ООН убедиться в том, что у Украины "нет никаких задних мыслей", а также снять опасения России по поводу истинных намерений его делегации.

Ю.СЕРГЕЕВ подчеркнул, что Украина не пытается добиться правовой оценки случившегося. Все действия делегации в ООН, по словам постпреда, направлены на то, чтобы восстановить достоинство и почтить память миллионов жертв Голодомора, и не допустить повторения подобной трагедии в будущем. Посол привлек внимание к тому, что предлагаемый проект резолюции почти идентичен с заявлением, распространенным в 2003 году в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи. Тогда Россия выступила его соавтором.

«Голодомор для Украины — это национальный приоритет, потому что речь идет о правах человека», — заявил Ю.СЕРГЕЕВ. Постоянный представитель напомнил, что в 1930-е годы в Украине миллионы были убиты голодом и отметил, что сейчас его делегация добивается «морального» признания» в ООН того, что искусственный голод в Украине был вызван действиями тоталитарного сталинского режима.

Посол Украины рассказал, что Россия оказывает политическое и экономическое давление на другие страны, предупреждая их, что поддержка вопроса о Голодоморе в ООН будет рассматриваться как антироссийская позиция.

Посол сообщил, что на сегодняшний день все секретные документы архивов спецслужб советской Украины стали доступными и в них найдены доказательства, того, что миллионы людей в Украине умерли в результате систематической конфискации зерна и продуктов питания. По его словам, многие из этих документов уже опубликованы.

Ю.СЕРГЕЕВ заявил, что Украина сделала выбор в пользу уважения прав человека и человеческого достоинства и хочет, чтобы новое поколение знало правду о своей истории.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Министерство иностранных дел Украины распространило заявление, в котором, в частности, говорится, что Российская Федерация “путем давления и шантажа” пытается лишить Украину права вынести на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН вопрос о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

28 октября постоянный представитель РФ при ООН Виталий ЧУРКИН назвал заявление МИД Украины по Голодомору уникальным документом, в котором нет ни одного правдивого предложения.