Маломуж рассказал, что будут требовать от Порошенко на "нормандской встрече"

19:08, 19 октября 2016
Политика
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Представители "нормандской четверки" на встрече в Берлине будут требовать от президента Украины Петра Порошенко точной даты проведения выборов на Донбассе.

фото УНИАН

Об этом сообщил бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает Эспрессо.TV.

"Путин вместе с Меркель и Олландом будут проводить линию относительно определения конкретной даты выборов. А Порошенко будет настаивать на том, что нужно полностью прекратить боевые действия и провести отвод войск", - заявил Маломуж.

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По его мнению, от России в Берлине будут требовать обеспечить безопасность на Донбассе, а перед проведением выборов на Донбассе нужно провести ряд мероприятий.

"Это отвод войск, возврат на территорию Донбасса наших беженцев, формирование проукраинской позиции и затем проведение выборов", - добавил Маломуж.

Маломуж считает, что проведение выборов по сценарию России приведет к тому, что это будет неконтролируемая территория.

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