Маломуж рассказал, что будут требовать от Порошенко на "нормандской встрече"

Об этом сообщил бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает Эспрессо.TV.

"Путин вместе с Меркель и Олландом будут проводить линию относительно определения конкретной даты выборов. А Порошенко будет настаивать на том, что нужно полностью прекратить боевые действия и провести отвод войск", - заявил Маломуж.

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По его мнению, от России в Берлине будут требовать обеспечить безопасность на Донбассе, а перед проведением выборов на Донбассе нужно провести ряд мероприятий.

"Это отвод войск, возврат на территорию Донбасса наших беженцев, формирование проукраинской позиции и затем проведение выборов", - добавил Маломуж.

Маломуж считает, что проведение выборов по сценарию России приведет к тому, что это будет неконтролируемая территория.