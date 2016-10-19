Яценюк о заявлении главы французского МИД: Давить нужно на агрессора - на Путина

Об этом заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своем Facebook, комментируя информацию о заявлении главы МИД Франции Эро о необходимости добиться от Украины "детального обязательство по статусу Донбасса и календарю".

"Без безопасности нет демократии. Без демократии нет выборов и реального представительства воли людей", - написал он.

«Это выглядит либо провокацией, либо непониманием сути того, что происходит на востоке Украины. От этого непонимания - и проблемы с «календарем», - подчеркнул Арсений Яценюк.

«На Донбассе - война России против Украины. Но не только против Украины, но и против Европы и самой Франции. В Париже это трудно осознается. Но на Донбассе россияне совершают такие же военные преступления, как в Сирии», - подчеркнул он.

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что без отвода российских сил и оружия с Донбасса и без установления контроля за границей - там безопасности не будет: «Без безопасности нет демократии. Без демократии нет выборов и реального представительства воли людей. Вот вам и календарь, дорогие французские партнеры».

«Давление должно быть направлено в одном направлении. Это давление против агрессора, против агрессии Путина, против сознательной политики Кремля на подрыв безопасности и демократии в Европе. Сколько еще надо «донбассов» и «сирий», чтобы это понять?!» - написал Арсений Яценюк.