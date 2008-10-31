Премьер Бельгии намекает, что Киеву не стоит провоцировать Москву

Премьер-министр Бельгии Ив ЛЕТЕРМ считает, что ситуация в Украине не настолько изменилась с апреля, чтобы говорить о предоставлении Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил в интервью украинским информагентствам накануне своего визита в Киев.

“Я не думаю, что ситуация улучшилась, или, точнее, улучшилась достаточно, чтобы предоставить ПДЧ”, - сказал он.

И.ЛЕТЕРМ напомнил, что Бельгия была одной из 5-6 стран, которые были очень критически настроены относительно предоставления ПДЧ Украине в апреле этого года на саммите НАТО в Бухаресте. По его словам, такая позиция связана из-за отсутствия согласия среди украинских политиков относительно взглядов на членство в НАТО, а также, из-за общественного мнения.

“Политические лидеры, я имею в виду круг шире, чем (Президент Украины - УНИАН) Виктор ЮЩЕНКО и (премьер-министр Украины - УНИАН) Юлия ТИМОШЕНКО, большая часть политических лидеров против членства в НАТО. Это очень отличается от ситуации в других странах-членах”, - сказал бельгийский премьер.

Говоря об общественном мнении, он отметил, что с момента распада Советского Союза прошло не так много времени - лишь около 20 лет, и этого, по его мнению, недостаточно для того, чтобы появилась “настоящая проНАТОвская позиция” у людей.

По словам И.ЛЕТЕРМА, при рассмотрении стремления Украины и Грузии присоединиться в НАТО, нужно также принимать во внимание, что речь идет о будущей архитектуре безопасности Центральной Европы.

“Для меня понятно, что мы должны быть очень осторожными, чтобы не изолировать Россию”, - сказал бельгийский премьер.

“В случае с Грузией, мы, конечно, имеем проблему с Южной Осетией, но в случае с Украиной мы должны быть очень осторожными, чтобы не увеличивать проблему в общественном мнении и среди политических лидеров. Мы также должны быть очень осторожными, чтобы не провоцировать Россию”, - добавил он.

Премьер Бельгии добавил, что до заседания Совета Северно-Атлантического Альянса на уровне министров иностранных дел еще есть определенное время - немногим больше месяца, и ситуация может измениться. В то же время, он выразил опасение, что тема НАТО опять может стать одним из элементов предвыборной кампании в Украине, которая должна начаться вскоре.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в Бухаресте на саммите НАТО, лидеры стран-членов Северно-Атлантического Альянса рассмотрели заявки о предоставлении ПДЧ Украине и Грузии. Подтвердив, что двери НАТО остаются открытыми для этих стран, лидеры стран-членов НАТО, в то же время, решили отложить вопрос о предоставлении ПДЧ, как Украине, так и Грузии до декабря этого года, когда вопрос должен быть рассмотрен на уровне министров иностранных дел.