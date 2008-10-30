Гриценко хочет собрать в Верховной Раде 300 «самоубийц»

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) считает одобренный 29 октября в первом чтении проект закона, направленного на стабилизацию финансово-экономической ситуации в Украине, малоэффективным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета, А.ГРИЦЕНКО считает, что настоящий документ нуждается в значительных изменениях.

«Это максимум 5% того, что уже нужно было сделать», - сказал он.

Депутат также считает, что сначала нужно принять эффективные антикризисные решения, а уже потом провести парламентские и президентские выборы одновременно – в конце следующего года.

«Если уже печет, то нужно сделать парламентские выборы одновременно с президентскими в конце следующего года», – заявил он телеканалу «Рада».

А до этого, по мнению А.ГРИЦЕНКО, нужно создать на любой основе коалицию, которая бы насчитывала более 300 голосов, и усилила бы кадровое правительство людьми, способными “работать с первого дня”.

“Люди, которые бы не думали о выборах, – президентских или парламентских, – а работали. Возможно, их бы назвали «самоубийцами», и они принимали бы решения не очень популярные, но они бы спасли экономику нашего государства, спасли бы гривню и не допустили миллионов потерянных рабочих мест”, – сказал председатель Комитета ВР.