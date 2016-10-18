Порошенко назвал условие проведения выборов на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Норвегия Ерной Сульберг в Осло.

Читайте такжеРоссия уже ведет войну в Европе - премьер Эстонии

«Свободные и честные местные выборы должны соответствовать всем критериям БДИПЧ ОБСЕ. Демократические выборы, иногда это очень трудно понять россиянам, но нам нужны свободные и честные выборы», - подчеркнул президент.

Он отметил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса зависит от России.

«Я не могу себе представить, как мы можем проводить местные выборы с присутствием российских войск. Мы уже имели так называемые «выборы» в незаконно анексированном Крыму, когда 50 тысяч российских военных находились в Крыму, и они назвали это так называемый «референдум», и затем они сказали, что это их понимание «демократического волеизъявления». Ни в одной стране мира выборы не проходят под присутствием иностранных оккупационных войск. Это разные миры – цивилизационный мир и русское понимание «свободных и честных выборов», - резюмировал Порошенко.