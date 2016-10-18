Порошенко назвал условие проведения выборов на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не может проводить местные выборы на Донбассе, когда там находятся российские войска.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Норвегия Ерной Сульберг в Осло.
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«Свободные и честные местные выборы должны соответствовать всем критериям БДИПЧ ОБСЕ. Демократические выборы, иногда это очень трудно понять россиянам, но нам нужны свободные и честные выборы», - подчеркнул президент.
Он отметил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса зависит от России.
«Я не могу себе представить, как мы можем проводить местные выборы с присутствием российских войск. Мы уже имели так называемые «выборы» в незаконно анексированном Крыму, когда 50 тысяч российских военных находились в Крыму, и они назвали это так называемый «референдум», и затем они сказали, что это их понимание «демократического волеизъявления». Ни в одной стране мира выборы не проходят под присутствием иностранных оккупационных войск. Это разные миры – цивилизационный мир и русское понимание «свободных и честных выборов», - резюмировал Порошенко.