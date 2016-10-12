В ПАСЕ оценили возможность проведения выборов на Донбассе

Об этом говорится в резолюции о нарушении прав человека на территориях, не контролируемых украинской властью, передает "ЕвроПравда".

Ассамблея призвала все стороны выполнить политические положения Минска, но констатировала, что должны быть созданы необходимые условия для этого.

"Ассамблея считает, что до тех пор, пока текущая ситуация в "ДНР" и "ЛНР", которая характеризуется атмосферой опасности, запугивания и безнаказанности и отсутствия свободы слова и информации, будет оставаться неизменной, проведение свободных и справедливых выборов в этих регионах не является возможным", - говорится в документе, принятом подавляющим большинством голосов.

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Как передает корреспондент УНИАН, докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы на тему "Политические последствия кризиса в Украине" Кристина Зеленкова считает, что местные выборы на Донбассе возможны при условии безопасности после полного вывода российских войск и вооружений.

Об этом она заявила, представляя проект документа на заседании ПАСЕ.

«Хотела бы подчеркнуть, что местные выборы на Донбассе должны пройти в безопасном окружении при полном выводе российских войск, вооружения. Чтобы были свободные СМИ, принимали участие украинские политические партии в кампании, перемещенные лица на Донбассе», - заявила она.

«Что касается нынешнего состояния дел в отношении соблюдения Минских соглашений – то это (создание необходимых условий для проведения выборов – УНИАН) малообещающе. Мы, тем не менее, должны их придерживаться, потому что мы против открытой войны», - добавила Зеленкова.