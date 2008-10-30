Регионы решили, что «обязаны» создать коалицию с БЮТ

Депутат Партии регионов Андрей Клюев считает, что досрочные выборы следует проводить уже в феврале 2009 года.

"Судя по тому, как развивается ситуация, маловероятными кажутся выборы, назначенные на 7 или 14 декабря. А к концу декабря, 21-го или 28-го, по моему мнению, выборы вообще проводить нельзя", - сказал он в интервью газете "Дело".

"В предпраздничные дни, по известным причинам, явка может быть очень низкой. Кроме того, в такой период повышается риск фальсификации итогов голосования. Поэтому, если в ближайшие несколько дней ничего радикального не произойдет, то, скорее всего, выборы целесообразно будет перенести на февраль", - объяснил он.

При этом Клюев подчеркнул, что "внеочередные выборы в данном случае не панацея" и ПР пойдет на них только с целью "разрядить очередной политический коллапс", хотя в партии считают, что "сейчас не самое лучшее время для досрочных выборов".

На вопрос, удастся ли, по его мнению, за эту неделю уладить конфликт и продвинуться к выборам, он предположил: "На этой неделе вряд ли что-то кардинальное произойдет".

На расспросы о возможности коалиции ПР с БЮТ Клюев сказал, в частности: "К сожалению, довольно длительное время Партия регионов и БЮТ были конкурентами. Возник огромный клубок проблем, который необходимо распутать. Естественно, за короткое время решить эти вопросы физически невозможно. Посмотрим… "

"Есть ряд вопросов, по которым мы достигли консенсуса. Мы должны морально подойти к тому, что нам нужно доверять друг другу. Это дело времени. Я считаю, что если после выборов или без них коалиция с БЮТ и Партией регионов реализуется на тех или иных условиях, наша страна из политически нестабильной превратится в стабильное жизнеустойчивое государство", - отметил он.

На уточняющий вопрос, на каких условиях может состояться такая коалиция, "регионал" сказал: "На условиях понимания того, что мы обязаны, в конце концов, сформировать эффективную власть, которая будет стабильно работать не менее 4-5 лет".

"Ведь, кроме кратковременных антикризисных мер, нам необходимо принять долгосрочную программу развития Украины. Как воздух, необходим пакет реформ по устранению структурных диспропорций экономики, по созданию новых отраслей с высокой добавленной стоимостью, по улучшению условий ведения бизнеса, по повышению качества жизни граждан. Новая коалиция должна строиться на понимании того, что Украина больше не может терять время на конфликты", - пояснил он.

Говоря о том, кто был инициатором переговоров БЮТ и ПР в сентябре, Клюев ответил: "Обе стороны. Без взаимного желания никогда ничего не происходит. Поэтому было взаимное понимание того, что нам необходимо что-то менять в стране. Однако до коалиции дело не дошло".

На вопрос, почему так получилось, и предлагал ли БЮТ неприемлемые кадровые условия, он сказал: "Нет. На протяжении всего переговорного процесса кадровый вопрос остро не стоял".

Украинская правда