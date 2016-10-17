Посол ЕС призвал Раду ускорить процесс внедрения реформ в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время панельной дискуссии на тему: «Парламенты и всеобъемлющая демократическая реформа» сегодня в Киеве.

"Ваша страна настроена на реализацию амбициозной программы реформ. Большинство наблюдателей считают, что на протяжении последних двух лет было проведено больше реформ, чем за период первых 23 лет независимости страны, и по этому все соглашаются", - сказал Мингарелли.

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Вместе с тем он сказал, что "все также соглашаются с тем фактом, что все еще предстоит пройти долгий путь".

"И сейчас важно ускорить внедрение процесса реформ, чтобы превратить Украину в открытое и демократическое общество, а также ввести в действие основные требования для обеспечения устойчивого и всеобъемлющего экономического роста", - подчеркнул посол ЕС.

По его убеждению, в этом процессе Верховная Рада должна быть эффективной и прозрачной.

"И по этой причине мы рассматриваем необходимость создания эффективной и прозрачной Верховной Рады одной из главных целей в этой стране", - заявил посол.