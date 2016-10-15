Украине чтобы выжить необходимо тратить на армию и безопасность 5% ВВП - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна сегодня в столице.

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«Если мы хотим выжить как нация, как народ, как государство, мы должны тратить на Вооруженные силы и безопасность 5% ВВП – как это не обременительно и тяжело для бюджета, для экономики, для социальной сферы», - заявил он.

"Если смотреть на эти затраты в масштабе мировых цен на оружие и технику; если сравнивать наш военный бюджет с аналогичными расходами других стран, то очевидно, что мы действуем в условиях ограниченного и очень скромного финансового ресурса", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко заявил, что в следующем году на закупку и ремонт вооружения для украинской армии планируется израсходовать около 11 млрд грн. Также, Петр Порошенко сообщил, что в течение текущего года Вооруженные силы Украины получили около 2 тыс. единиц вооружения и военной техники.