Вице-премьер: Дискуссия между институтами ЕС задерживает решение о безвизе для Украины

Об этом она сказала собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе по результатам встреч в Европейской комиссии.

По словам Климпуш-Цинцазде, она встретилась с первым вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом и европейским комиссаром по вопросам миграции и внутренних дел Димитрисом Аврамопулосом.

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«Эти встречи касались главных вопросов нашей политической повестки дня, который связан с безвизовым режимом. Вопрос, который обсуждался, состоит в том, как быстро европейские институты готовы между собой уладить принятие решения относительно механизма временной приостановки безвизового режима в отношении третьих стран. И тогда можно будет быстро продвигаться вперед в принятии решения относительно предоставления безвизового режима Украине. Это единственная причина задержки на пути к безвизовому режиму, ведь объективно мы выполнили все условия», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

В то же время она детализировала, что сейчас основная дискуссия в вопросе механизма временной приостановки идет между институтами ЕС – Советом, Парламентом и Комиссией.

«Диалог очень активный, бурный и очень переменчивый. Все надеются на скорейшее решение этого вопроса, но никто не может назвать временные рамки», – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Также еще неизвестна дата заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС, на котором должна быть утверждена переговорная позиция Совета на трехсторонних межинституционных переговорах. «Позитивом является то, что нет привязки Украины к какой-либо другой стране. Я надеюсь, что европейские институты и политики примут ответственное решение, которое будет ответом на полное выполнение Украиной всех критериев по безвизовому режиму, и это произойдет этой осенью, как это и предполагалось», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

После того, как Совет утвердит переговорную позицию относительно предоставления Украине безвизового режима, будут начаты так называемые межинституционные переговоры между Советом, Парламентом и Комиссией. После этого решение должно быть принято Советом ЕС и Европейским парламентом в целом.