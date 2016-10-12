Круглый стол "Рынок земли в Украине: быть или не быть? (прямая трансляция)

12 октября в 13-00 в УНИАН проходит круглый стол в рамках проекта УНИАН-АГРО, посвященный вопросам аграрной тематики на тему: «Рынок земли в Украине: быть или не быть? Какие законодательные инструменты необходимы для эффективного оборота земель сельскохозяйственного назначения?». К участию приглашены: представители Министерства аграрной политики и продовольствия и Государственного агентства геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр); народные депутаты Украины, члены Аграрного комитета Верховной Рады Украины; Украинского госфонда поддержки фермерских хозяйств; представители ассоциаций Земельного союза Украины; Украинской аграрной конфедерации, Украинского клуба аграрного бизнеса, Ассоциации фермеров и частных землевладельцев и другие (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).