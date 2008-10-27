Тимошенко сравнила Украину с рождественской уткой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает составить график снижения цен на нефтепродукты в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с представителями нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила сожаление, что на сегодняшний день темпы снижения цен на нефтепродукты совершенно не соответствуют темпам снижения мировых цен на нефть, с июня упавших более чем вдвое.

Как подчеркнула премьер, учитывая этот факт, цены на дизельное топливо в Украине должны составлять на сегодняшний день 3,5 грн., на бензин А-95 – немногим более 3 грн., в то время как сегодня цены на эти продукты составляют около 6 и 5,2 грн. за литр соответственно.

«Я не могу понять, почему сегодня такая ситуация. Почему недозагружены нефтеперерабатывающие заводы нефтью и почему цена на нефтепродукты такая, которую не может объяснить ни правительство, ни граждане, никто», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, предположив, что Антимонопольный комитет не предпринимает достаточных мер для стабилизации ценовой ситуации.

«Если мы с вами говорим о том, что за последние годы Украина просто начинена монополиями, как рождественская утка яблоками, то надо об этом сказать: что это монополия, что снижение цены не идет, потому что плевали на все законы, плевали на мировую конъюнктуру, на какие-либо отношения со структурами власти… Значит, надо говорить тогда, что Антимонопольный комитет не применяет все инструменты, которые у него есть», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, 23 октября исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что АМК составляет список операторов рынка бензина для расследования обоснованности цен. По его словам, как только будет составлен список, АМК возбудит соответствующее дело.

По результатам мониторинга рынка реализации светлых нефтепродуктов, АМК зафиксировал синхронное до уровня 6,15 грн./литр повышение операторами цен на бензин марки А-95 на большинстве АЗС Киева и Киевской области.