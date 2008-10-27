Ющенко покинул Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным официальным визитом в Турецкую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, 27 октября в Анкаре В.ЮЩЕНКО проведет переговоры с Президентом Турции Абдуллой ГЮЛЕМ, премьер-министром Реджепом ЭРДОГАНОМ и председателем Великого Национального Собрания Турции Кьексалом ТОПТАНОМ. В ходе переговоров предусматривается обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной безопасности, взаимодействия в межправительственных организациях.

«Актуальность визита обусловливается необходимостью продолжения на высшем уровне диалога с Турцией, которая является одним из ведущих политических и торгово-экономических партнеров Украины в Европе, в частности в регионе Черного моря. Учитывая текущие проблемы безопасности и вызовы, а также развертывание глобального финансового кризиса, особое значения приобретает взаимодействие и выработка общих подходов двух стран к этим вопросам», - отмечал в канун визита заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Предусматривается, что в ходе визита будут обсуждены вопросы создания Каспийско-Черноморско-Балтийского транзитного пространства с целью обеспечения надежного и безопасного снабжения энергоносителей, укрепления безопасности и развития сотрудничества в регионе Черного моря.

Будет уделено внимание проблематике евроатлантической интеграции Украины и развития отношений Украины и Турции с Европейским Союзом.

По словам заместителя главы Секретариата, в этом контексте, учитывая динамический рост объемов двусторонней торговли, предусматривается обсуждение возможной дальнейшей либерализации торговли и заключения в перспективе соответствующего соглашения.

А.ГОНЧАРУК также добавил, что будет уделено внимание развитию культурно-гуманитарного сотрудничества и содействию междулюдским контактам.

В ходе визита Президент Украины встретится также с руководителями нескольких ведущих финансово-промышленных групп и холдингов Турции, которые планируют расширить свою деятельность в Украине.

В Анкаре Президент Украины также возложит цветы к Мавзолею Ататюрка и даст интервью телеканалу «Show TV»

В рамках официального визита планируется посещение Президентом Украины города Стамбула, где при участии Вселенского Патриарха, дипломатов и общественности состоится презентация серебряной памятной монеты и плакетки «На честь визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломия І».

28 октября программой визита, кроме того, предусмотрена встреча Президента Украины В.ЮЩЕНКО со Вселенским патриархом ВАРФОЛОМИЕМ І, во время которой планируется обсудить актуальные проблемы мирового православия.

В составе украинской делегации - глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, народный депутат Украины Петр ЮЩЕНКО, заместители главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ и Андрей ГОНЧАРУК и другие официальные лица.