Германия надеется на участие олигархов в развитии Украины

Об этом заявил государственный секретарь Федерального Министерства экономики и энергетики Германии Маттиас Махниг на бизнес-форуме в Киеве.

«Мы ожидаем, что олигархи, которые работают в Украине, также примут участие в развитии Украины, поскольку нам нужно объяснить немецким налогоплательщикам, почему мы инвестируем в Украину», - сказал он.

Читайте такжеГермании ожидает от Украины создания рынка земли для финансирования проектов и прихода инвестицийПри этом, по словам Махнига, Украина имеет экономический потенциал и возможности для внутреннего развития, которые могут стимулировать иностранных инвесторов реализовывать проекты в Украине.

«Украина имеет хороший экономический потенциал для того, чтобы развиваться», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН ранее, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 млрд долл., что на 2,282 млрд долл., или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 млрд долл.

Объем немецких инвестиций в экономике Украины составляет 5,4 млрд долл.