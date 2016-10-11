Украина и Польша ускорят реализацию совместных проектов в военно-технической сфере

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время совместного брифинга с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом сегодня в Киеве.

«Много очень интересных и перспективных проектов мы имеем в оборонной сфере. Мы договорились о создании в ближайшей перспективе совместной рабочей группы, которая бы обеспечила координацию и ускорение реализации совместных проектов в военно-технической сфере», - отметил Турчинов.

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Он подчеркнул, что «Польша была и остается стратегическим партнером нашей страны».

Секретарь СНБО также подчеркнул, что «попытки поссорить наши народы могут работать только на российского агрессора».

«Я убежден, что и у Польши, и у Украины общее европейское будущее», – подчеркнул Турчинов.

По его словам, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны, вопросы, связанные с реформированием Вооруженных сил Украины, других силовых структур и переход к стандартам НАТО.

«И здесь опыт наших польских коллег для нас очень важен», – также сказал Турчинов.