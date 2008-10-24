"Свобода" возмущена тем, что сделала УНП

Всеукраинское объединение «Свобода» готово к предметным переговорам с Украинской народной партией о создании единого правого блока для участия в досрочных выборах в Верховную Раду, несмотря на искажение тезисов программы объединения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», сегодня политисполком «Свободы» направил ответ на письмо УНП об участии правых партий в выборах.

В письме отмечается, что ВО «Свобода» считает абсолютно неприемлемой вольную трактовку руководством УНП Программы ВО «Свобода» и призыв «отказаться от отдельных положений партийной программы (в частности, возражение против интеграции Украины в НАТО, зафиксированное в программе «Свободы»)».

«Надеемся, что это только ошибка, а не сознательная попытка руководства УНП дискредитировать «Свободу»», - отмечается в письме-ответе.

ВО «Свобода» напоминает, что в программе партии, принятой еще в 2004 году, в разделе «Внешняя политика. Оборона. Национальная безопасность» четко отмечено: Всеукраинское объединение «Свобода» придерживается принципов, что во внешней политике государства необходимо перейти от политики неопределенности и постоянного балансирования к политике четких позиций и руководствоваться исключительно национальными интересами». В партии считают, что в современных условиях однополярного мира национальные интересы Украины заключаются во вступлении в Североатлантический альянс. Членство в НАТО, отмечается в письме, значит для Украины быть в обществе самых развитых и самых могущественных стран мира.

Сегодня членство в НАТО означает надежную защиту нашего государства от возможных агрессивных посягательств третьей стороны, а следовательно безопасное будущее для наших детей. В конечном итоге, членство в НАТО означает поддержать выбор наших братьев-славян – болгар, поляков, хорватов, словенцев, словаков, которые уже стали членами альянса», - говорится в программе объединения.

Также в письме отмечается, что ВО «Свобода» последовательно проводит деятельность, направленную на консолидацию украинских национальных сил. «Наши принципы известны и остаются неизменными на протяжении многих лет: «Свобода» будет объединяться с другими политическими силами только на общей идеологической базе и по принципу внутренней люстрации. Избирательные списки такого национально-патриотического объединения нужно полностью очистить от бывшей коммуно-комсомольской номенклатуры и олигархов», - отмечают в партии.

Кроме того, в соответствующем обращении к УНП перед внеочередными выборами 2007 года «Свобода» отмечала, что «разорвать это замкнутый круг политической беспринципности и перманентных подковерных торгов может только появление в парламенте абсолютно новой национально-патриотической силы. Очевидно, что единственными реальными правыми силами, которые не растворились в мегаблоках, являются УНП и ВО «Свобода»».

«Учитывая предыдущий опыт, надеемся, что предложение УНП о создании блока не связано с попыткой втянуть ВО «Свобода» в блок с либеральной «Нашей Украиной», которую УНП рассматривает как своего союзника, или в любой другой безиделогический блок. Также надеемся, что это письмо не является попыткой руководства УНП «объяснить» своим членам причины блокирования с «Нашей Украиной»», - отмечают в ВО «Свобода».

Несмотря на этот «досадный инцидент», «Свобода» все еще готова к предметным переговорам с Украинской народной партией.

Как сообщал УНИАН, Украинская народная партия призвала ВО «Свобода» совместно работать над созданием единого правого блока для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.