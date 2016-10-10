Климкин рассчитывает на положительное решение ЕС по безвизовому режиму в октябре-ноябре
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ожидает, что Европейский Союз в октябре-ноябре вынесет положительное решение относительно введения безвизового режима с Украиной.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».
«Я считаю, у нас будет положительное решение (ЕС относительно предоставления Украине безвизового режима – УНИАН) в октябре-ноябре. Когда оно будет фактически работать? Думаю, что будет работать через несколько месяцев», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.
26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.