Донецкий губернатор считает, что Тимошенко опоздала на два месяца

Правительство Украины опоздало с введением антикризисных мер в стране «минимум на два месяца», считает председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.

«Что касается финансово-экономической ситуации в области, то она, в первую очередь, связана с работой металлургического комплекса, она крайне тяжелая», - сказал губернатор. По его словам, «наши прогнозы были более оптимистичными, чем мы на сегодняшний день имеем: металлурги выходили на уровень суточного производства чугуна в среднем 48 тыс. тонн, но в последнюю неделю работают на 22-24 тыс. тонн в сутки».

«Не скрываю, что предприятия готовятся и к худшему развитию ситуации - для того, чтобы сохранить фонд оплаты труда, я не исключаю, что будут освобождаться люди», - сказал губернатор. Он подчеркнул, что об увольнениях говорит сегодня «достаточно осторожно», потому что не имеет необходимой базы данных для каких-то утверждений.

В.ЛОГВИНЕНКО признал, что в экономике области пока не ясна перспектива: «По оценке экспертов реально мы можем увидеть будущую жизнь нашу в конце февраля, марте месяце, когда будет понятен, как формируется портфель заказов на апрель».

«Как дальше будут развиваться события – трудно сейчас прогнозировать, к сожалению, на мой взгляд, мало что здесь зависит от региональной власти», - отметил губернатор.

«В этот процесс нужно было вмешиваться несколько раньше и реагировать. Правительство опоздало с этим минимум на два месяца», - заключил В.ЛОГВИНЕНКО.