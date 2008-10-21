Тимошенко предлагает мораторий на повышение социальных выплат

Кабинет министров предлагает ввести мораторий на повышение социальных выплат в 2008-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня после совещания с представителями экономической и финансовой элиты по вопросам противодействия финансовому кризису.

«Будет вводиться мораторий на ближайший год на все повышения. Это абсолютно вынужденный шаг, который связан с тем, что нам нужно сегодня все финансовые ресурсы, которые существуют в стране, направить на борьбу с мировым финансовым кризисом»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что уже произведенное повышение социальных выплат не будет сокращаться. «В то же время, мы не имеем права потратить ни одну лишнюю копейку. Мы переходим на все меры жесткой экономии», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что мораторий будет введен в 2008 году. «На следующий год мы также предлагаем воздержаться от повышений, но жизнь покажет», - отметила глава правительства.