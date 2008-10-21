Продолжение курса на интеграцию в НАТО опасно для Украины?

Продолжение Украиной курса на интеграцию в НАТО угрожает расколом страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал государственный министр Федерального министерства иностранных дел ФРГ Гернот ЭРЛЕР во время видеомоста Москва-Берлин «Кавказский конфликт. Что дальше? Геополитические последствия».

Он отметил, что в Украине в вопросе вступления в НАТО есть противоположные точки зрения.

«Не будет преувеличением, если я скажу, что подавляющее большинство населения критично относиться к вступлению Украины в НАТО. Последние опросы дали результаты примерно 67% против», - отметил он.

При этом Г.ЭРЛЕР подчеркнул, что отношение к вступлению в НАТО очень четко распределяется по территории Украины: Восток – категорически против, Запад – за вступления в Альянс.

«До тех пор, пока положение таково, совершенно очевидно, что существует большая опасность нестабильности в Украине, и продолжение курса на интеграцию в НАТО приведет к еще большему расколу страны. Мы не намерены дестабилизировать соседнюю страну такими шагами, что может привести к ее расколу», - подчеркнул Г.ЭРЛЕР.

Он убежден, что сначала в Украине должны определиться, насколько ей необходимо вступления в Альянс.

Он подчеркнул, что сдержанная позиция Германии относительно присоединения Украины и Грузии к ПДЧ никоим образом не связана с последними событиями на Кавказе.

По его словам, опасения Германия и других стран ЕС стали очевидными на Бухарестском саммите НАТО. Г.ЭРЛЕР добавил, что эта касается внутренней готовности стран интегрироваться в Альянс, ходом внутренних реформ, работы демократических институтов и способности вносить вклад в безопасность НАТО.

«Пока нет причин говорить о таких высоких стандартах кандидатов», - сказал он.

Г.ЭРЛЕР считает, что с момента Бухарестского саммита мало что изменилось, и эти факторы будут играть большую роль во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в декабре.