Ющенко собирается сделать все, чтобы Рада голосовала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что приложит все усилия для принятия Верховной Радой рекомендованного Советом национальной безопасности и обороны пакета антикризисных законопроектов.

Об этом он сказал сегодня на встрече с председателем миссии Международного валютного фонда Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент информировал о мерах по минимизации последствий финансового кризиса для украинской экономики, рекомендованных решением Совета нацбезопасности и обороны.

По словам В.ЮЩЕНКО, это решение уже учитывает отдельные рекомендации МВФ, в частности по проблеме "Проминвестбанка", сохранения на 2009 год социальных выплат на реальном уровне, установления экономически обоснованных цен на газ и жилищно-коммунальных тарифов, внедрения механизма скорой рекапитализации банков.

Глава государства подчеркнул, что для принятия предусмотренного решением СНБО пакета антикризисных законопроектов были возобновлены полномочия парламента на несколько дней. При этом он заверил, что приложит все усилия, чтобы голосование по этим вопросам прошло результативно.

Анализируя введение антикризисных мер валютной и бюджетной политики, стороны уделили особое внимание вероятным рискам социального характера.

С украинской стороны участие во встрече приняли министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК и заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК.