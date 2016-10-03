"С молчаливого согласия России": в МИД заявили о срыве видеоконференции Трехсторонней контактной группы

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД относительно ситуации вокруг разведения сил и средств в районах Станицы Луганской и Петровского согласно Рамочному решению Трехсторонней контактной группы.

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"Мы также подтверждаем свою готовность к обсуждению всего комплекса вопросов, связанных с имплементацией Рамочного решения, в рамках Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, следующее заседание которой состоится в Минске 5 октября этого года", - говорится в сообщении.

В этом контексте украинские дипломаты отметили, что представители Украины были готовы к обсуждению ситуации, сложившейся с разведением сил и средств на согласованных участках, еще на минувшей неделе.

"Так, на 30 сентября была запланирована видеоконференция Трехсторонней контактной группы по решению проблемных вопросов разведения сторон, которая не была проведена в связи с нежеланием представителей ОРДО принять участие в этом мероприятии. Видеоконференция была перенесена на 13:00 3 октября этого года, однако она в очередной раз была сорвана с молчаливого согласия Российской Федерации", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что "проведение 2 октября 2016 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей т.н. «праймериз» тоже не только противоречит Минским договоренностям, но и подрывает усилия по мирному урегулированию ситуации".

"Призываем Российскую Федерацию обеспечить неуклонное выполнение Минских договоренностей, в т.ч. относительно разведения сил и средств на согласованных участках", - подчеркнули украинские дипломаты.