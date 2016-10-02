В "ДНР" и "ЛНР" проходит "праймериз"

Как сообщает РИА Новости, "праймериз" станет подготовкой к проведению "местных выборов" на территории "ДНР" и "ЛНР".

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Как сообщал УНИАН, на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске рассматриваются модальности проведения выборов на Донбассе, однако не разработка соответствующего закона.

Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что, согласно Минским соглашениям, на Донбассе должны пройти выборы, но без участия украинских партий.