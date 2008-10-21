Лавринович отправил нардепов по домам

Утреннее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Вечернее заседание проводиться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что утреннее заседание невозможно провести из-за блокирования народными депутатами от БЮТ трибуны парламента. По его словам, в такой ситуации нецелесообразно проводить и вечернее заседание.

А.ЛАВРИНОВИЧ говорил это с трибуны парламента, заблокированной депутатами от БЮТ.