Лавринович отправил нардепов по домам
14:14, 21 октября 2008Политика
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"Невозможно и нецелесообразно"
Утреннее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Вечернее заседание проводиться не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что утреннее заседание невозможно провести из-за блокирования народными депутатами от БЮТ трибуны парламента. По его словам, в такой ситуации нецелесообразно проводить и вечернее заседание.
А.ЛАВРИНОВИЧ говорил это с трибуны парламента, заблокированной депутатами от БЮТ.
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