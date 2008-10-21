БЮТ выдвинул очередной ультиматум

Фракция БЮТ не будет голосовать за законы, касающиеся обеспечения проведения досрочных парламентских выборов и настаивает на первоочередном рассмотрении антикризисных документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы настаиваем на том, что государство должно получить серьезный пакет стабилизационных мер, которые одобрены на СНБО и поданы на СНБО правительством», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что те законопроекты, которые предлагалось принять сегодня, были розданы депутатам только во время сегодняшнего пленарного заседания, и они не проходили анализа в парламентских комитетах. «Ни решений правительства, ни заключений комитетов нет. Поэтому наша позиция – сначала весь пакет, а затем пусть рассматривают законопроекты, касающиеся выборов», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом он добавил, что БЮТ «голосовать за выделение средств на политическую бойню не будет».