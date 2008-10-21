СДПУ(о) вольется в Партию регионов?

Социал-демократическая партия (объединенная) на этой неделе может попытаться «влиться» в Партию регионов.

Об этом «Обкому» сообщил источник в президиуме политсовета ПР.

«В пятницу на съезде Партии регионов, возможно, будут рассмотрены заявления ряда политических сил об их вливании в ПР. Среди них значится и СДПУ(о)», – рассказал источник.

В комментарии изданию первый заместитель председателя СДПУ(о) Игорь Шурма не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он сообщил, что на эту неделю запланировано проведение съезда СДПУ(о), на котором будет рассматриваться формат участия либо неучастие партии во внеочередных парламентских выборах.

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр Ефремов по этому поводу заявил следующее: «Ничего не могу вам сказать. Все переговоры по данному вопросу ведет Виктор Янукович лично».