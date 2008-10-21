Конституционный суд обнародовал решение о всеукраинском референдуме

Президент Украины обязан объявить проведение всеукраинского референдума по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией и законами требований относительно организации и порядка проведения референдумов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня обнародовал Конституционный Суд Украины, рассмотрев представление 51 народного депутата.

Вместе с тем, КС прекратил производство по этому делу относительно определения срока объявления Президентом всеукраинского референдума по народной инициативе из-за неподведомственности КС вопросов, затронутых в конституционном представлении.

Депутаты просили КС разъяснить, является ли подписание Центральной избирательной комиссией протокола о соблюдении условий и наличии оснований для назначения референдума по народной инициативе правовым фактом (основанием) безотлагательного (немедленного) объявления Президентом всеукраинского референдума по народной инициативе.

В этом контексте КС исходил из того, что ни Конституция, ни законы Украины не устанавливают временных критериев объявления всеукраинского референдума по народной инициативе. КС отметил, что поскольку организация и порядок проведения референдумов регулируется исключительно законами Украины, то сроки, на протяжении которых Президент обязан издать соответствующий указ, должны быть определены законом, и устранить этот пробел путем разъяснения конституционных норм невозможно.

Судьей-докладчиком по этому делу является заместитель председателя Конституционного Суда Василий БРИНЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, 51 народный депутат Украины обратился в Конституционный Суд относительно официального разъяснения положения пункта 6 части первой статьи 106 Конституции Украины (дело об объявлении Президентом Украины всеукраинского референдума по народной инициативе).

Практическую необходимость в разъяснении и официальной интерпретации этого предписания субъект права на конституционное представление обосновывал неурегулированностью в Законе „О всеукраинском и местных референдумах“ вопроса объема прав и обязанностей Президента Украины относительно объявления им всеукраинского референдума по народной инициативе.