Яценюк завтра едет в Крым на юбилей Конституции

Во вторник, 21 октября, планируется рабочая поездка в Крым председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, ожидается, что в Симферополе глава украинского парламента примет участие в торжественном собрании, посвященном 10-летию Конституции Автономной Республики Крым. Собрание пройдет в Верховной Раде АРК. Помимо этого, А.ЯЦЕНЮК планирует провести встречу с преподавателями и студентами Крымского государственного инженерно-педагогического университета (Симферополь).

Справка УНИАН. 21 октября 1998 года Верховной Радой АРК была принята Конституция Автономной Республики Крым. Конституция была утверждена Законом Украины от 23 декабря 1998 года.

А.ЯЦЕНЮК работал министром экономики Крыма с сентября 2001-го по январь 2003-го года.