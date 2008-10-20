Янукович решил, что премьер-Тимошенко помешает Евро-2012

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет об угрозе срыва подготовки и проведения в Украине Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, выступая на партийной конференции Одесской областной организации Партии регионов.

«Угроза срыва Евро огромна. Есть единственный вариант не сорвать Евро-2012 – это отправить правительство в отставку и дальше сформировать новое правительство, которое может эффективно работать и навести порядок в стране», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.