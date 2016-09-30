Порошенко встретился с Патриархом Иерусалимским

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко поблагодарил Его Блаженство за поддержку со стороны Иерусалимского патриархата в реализации стремления украинцев объединиться в единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь.

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"Ваши молитвы являются очень и очень важным для Украины", - подчеркнул президент.

В свою очередь патриарх Теофил отметил, что "миссия Церкви объединять, а не разъединять". Он также сказал, что молится за мир в Украине.

«Во время встречи среди прочего были обсуждены результаты Всеправославного собора, который этим летом состоялся на Крите», - сообщили в пресс-службе.

Также глава государства пригласил патриарха Теофила посетить Украину.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня в Иерусалиме принял участие в церемонии прощания с экс-президентом Израиля, лауреатом Нобелевской премии мира Шимоном Пересом. Также в рамках визита в Израиль глава государства встретился с президентом Франции Франсуа Олландом, президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Хорватии Колиндой Грабарь-Китарович и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.