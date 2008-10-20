Литвин говорит, что не пошел к Тимошенко по двум причинам

Лидер фракции Блока Литвина в Верховной Раде Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН не пошел сегодня на совещание к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, потому что не хочет "стоять у нее на подхвате” и принимать участие в "соревнованиях между ней и Президентом".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, "Блок Литвина в Верховной Раде и Народная партия не хочет принимать участия в соревнованиях между Ю.ТИМОШЕНКО и Президента Украины Виктором ЮЩЕНКО".

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что "на сегодня Президент объявил проведение СНБОУ по этому вопросу (преодоление последствий мирового финансового кризиса - УНИАН), а премьер-министр - о мобилизации на свою пользу".

"Пусть они между собой разберутся, поскольку это напоминает попытку выплыть самому, а утопить Украину", - сказал политик.

В.ЛИТВИН также пообещал, что его блок в парламенте и Народная партия "в этих игрищах принимать участия не будут".

"Мы стояли и стоим на том, чтобы сесть за "круглый стол" при участии Президента, правительства, парламентских фракций и четко дать оценку ситуации в стране и ответить на вопрос " Что происходит? Отчего это происходит? Кто несет за это ответственность? Что делать? Кто это будет делать?", - сказал В. ЛИТВИН.

Он расценил противостояние между правительством и Президентом и вчерашнее предложение Ю.ТИМОШЕНКО как попытку переложить ответственность за политическую ситуацию в Украине на другие политические силы.

"Они уже избирательные штабы развернули, планы ко "двору" подоводили, а теперь хотят, чтобы все остальные в который раз решали проблемы их нежелания и неумения хозяйствовать в стране. Наши предложения были определены еще два месяца назад, мы ждем на них ответ. А на "подхвате" никто стоять не будет", - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО вчера предложила создать коалицию защиты от мирового финансового кризиса при участии всех фракций парламента и переформировать на ее основе правительство. Для решения этого вопроса она пригласила на совещание лидеров фракций парламента.