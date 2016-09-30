ЕС хочет присоединиться к искам Украины против России в ВТО - замглавы Минагропрода

Об этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева сообщила на своей странице в Facebook.

"Кроме расширения квот по некоторым позициям, мы получили политическую поддержку в торговых диспутах с РФ в рамках ВТО. Госпожа Мальмстрем (еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем – УНИАН) сообщила о том, что ЕС направил в ВТО официальное письмо о намерении присоединиться как третья сторона к тем искам, которые были поданы Украиной в ВТО по поводу торговых и транзитных ограничений", - написала Трофимцева.

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября Украина в рамках своего участия в Мировой организации торговли начала процедуру обжалования решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров с российской территории в направлении третьих стран.

Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля этого года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Причем аргументы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе этого года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.