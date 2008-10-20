Ющенко опять возглавит свой блок - источник раскрыл первую пятерку

Президент Виктор Ющенко возглавит на досрочных выборах в парламент список блока, сформированного на базе "Нашей Украины" и УНП.

Как сообщают источники "Украинской правды", сейчас сформирована первая пятерка "Блока Ющенко "Наша Украина".

Пятерка будет выглядеть таким образом:

Виктор Ющенко,

Вячеслав Кириленко,

Арсений Яценюк,

Юрий Ехануров,

Юрий Костенко.

В блок войдут партии "Наша Украина" и УНП. В объединение не войдет ни один из членов Единого центра.

Решение согласованно двумя партиями и президентом.

"Несмотря на попытки Виктора Балоги протянуть ЕЦ, почти окончательно можно сказать, что в составе этого блока никого из членов этой партии не будет. Поэтому Виктор Балога сейчас не в очень хорошем настроение", - сказал собеседник.