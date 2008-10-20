Ющенко опять возглавит свой блок - источник раскрыл первую пятерку
Базовые - Наша Украина и УНП
Президент Виктор Ющенко возглавит на досрочных выборах в парламент список блока, сформированного на базе "Нашей Украины" и УНП.
Как сообщают источники "Украинской правды", сейчас сформирована первая пятерка "Блока Ющенко "Наша Украина".
Пятерка будет выглядеть таким образом:
Виктор Ющенко,
Вячеслав Кириленко,
Арсений Яценюк,
Юрий Ехануров,
Юрий Костенко.
В блок войдут партии "Наша Украина" и УНП. В объединение не войдет ни один из членов Единого центра.
Решение согласованно двумя партиями и президентом.
"Несмотря на попытки Виктора Балоги протянуть ЕЦ, почти окончательно можно сказать, что в составе этого блока никого из членов этой партии не будет. Поэтому Виктор Балога сейчас не в очень хорошем настроение", - сказал собеседник.