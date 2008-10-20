Криль добавил бочку дегтя к ложке сахара от Тимошенко

Лидер партии “Единый Центр», народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ заявляет, что хотел бы услышать от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о конкретных шагах правительства для борьбы с угрозой экономического кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, И.КРИЛЬ, комментируя последние заявления Ю.ТИМОШЕНКО, сказал: «Когда премьер-министр говорит об экономическом кризисе, она должна говорить как хозяйственник, а не как политик».

«Я хотел бы услышать от руководителя исполнительной власти о конкретных шагах правительства для борьбы с угрозой кризиса», – заявил И.КРИЛЬ.

Он напомнил, что все слышали о 49 «антикризисных» законопроектах, разработанных правительством. По словам И.КРИЛЯ, «по состоянию на сегодня в Верховной Раде зарегистрирован лишь один проект закона, который хотя бы как-то касается экономики. Это законопроект об установлении тарифов на ввоз сахара-сырца».

«Но мне тяжело представить, как одна только регуляция квот на ввоз сахара-сырца может защитить страну от кризиса. Ведь бочку с дегтем ложкой сахара не подсластишь», – добавил И.КРИЛЬ.