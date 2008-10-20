СБУ потащит Луценко в суд?

17 октября с.г. Служба безопасности Украины передала в Генеральную прокуратуру Украины материалы для возбуждения уголовного дела в связи с событиями, которые произошли 11 октября в Киевском апелляционном административном суде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, по поручению Генпрокуратуры Службой безопасности проведена проверка обращения судьи УСЕНКО В.Г. по поводу блокирования посторонними лицами судей Киевского апелляционного административного суда в совещательной комнате во время рассмотрения апелляционной жалобы.

В ходе проверки выявлены и задокументированы факты вмешательства посторонних лиц в деятельность суда и препятствования ими исполнения судьями своих служебных обязанностей. В этих действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 376 УКУ (вмешательство в деятельность судебных органов).

Кроме этого, во время проверки установлено, что блокирование работы суда спецподразделениями милиции «Грифон» и «Беркут» происходило по личному указанию министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, что зафиксировано в показаниях свидетелей.

И.о. председателя СБ Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО будет настаивать, чтобы результаты расследования дела стали известны общественности и получили надлежащую правовую оценку в суде.