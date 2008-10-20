Фракции ПР и Блока Литвина не пришли к Тимошенко

Представители фракций Партии регионов и Блока Литвина не принимают участия в сегодняшнем заседании в Верховной Раде по преодоления кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на встречу, инициированную премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, пришли депутаты от фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, Андрей КОЖЕМЯКИН, Валерий ПИСАРЕНКО. Кроме того, участие в заседании принимают депутаты от фракции НУ-НС Юрий КАРМАЗИН, Тарас СТЕЦЬКИВ, Николай КАТЕРИНЧУК, Борис ТАРАСЮК и лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО. В то же время лидера фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО нет.

Не принимают участия в совещании и председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК и его первый заместитель Александр ЛАВРИНОВИЧ. Руководство ВР представляет только заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в телеобращении к народу предложила создать коалицию на основе всех фракций парламента и переформатировать под нее Кабинет министров.

«На базе такой коалиции я предлагаю срочно переформировать Кабмин и создать правительство защиты Украины от мирового финансового кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что такое правительство должно иметь возможность мгновенно реагировать на все внешние и внутренние вызовы, возникающие вследствие кризиса.

Премьер-министр призвала лидеров фракций парламента собраться 20 октября в 12.00 в Верховной Раде для обсуждения данного вопроса.

Между тем на официальном сайте Верховной Рады размещено сообщение, в котором говорится, что «по состоянию на 12.00 20 октября 2008 года, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не получил официального приглашения на заседание председателей фракций парламента при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО». И отмечается: «Также не получали соответствующего приглашения и руководители еще нескольких парламентских фракций».