Меркель пообещала помочь с лечением замглавы Меджлиса Умерова

Петр Порошенко проинформировал Ангелу Меркель про обстрелы со стороны российских боевиков на Донбассе вопреки договоренностям о прекращении огня. Также Порошенко отметил важность беспрепятственного доступа ОБСЕ ко всем районам оккупированной территории.

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Кроме того, президент призвал активизировать международные усилия для освобождения всех украинских заложников.

В свою очередь Меркель подчеркнула, что Германия готова предоставить помощь в лечении заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Также канцлер Германии в очередной раз подтвердила выполнение Украиной всех критериев для вступления в силу для граждан Украины безвизового режима с ЕС и выразила соболезнования в связи с 75-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру, жертв которой чествуют в Украине в эти дни. "В этот день мы с вами", – сказала Меркель.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» возбуждено уголовное дело.

11 августа так называемый «суд» в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время «судебного заседания» состояние здоровья Умерова ухудшилось, он был госпитализирован каретой скорой медицинской помощи.

18 августа сотрудники ФСБ вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы. Президент Петр Порошенко назвал принудительное удержание Умерова в психиатрической клинике возвратом к сталинским временам.

7 сентября заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умерова освободили из психиатрического стационара в Симферополе.