Симоненко закрыл «лифт» КПУ перед носом Мороза

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО выступает против превращения левого блока в площадку для прохождения отдельных лидеров и партий в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сказал, выступая на внеочередном, 43-м, съезде КПУ в Киеве.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что «недопустимо превращать КПУ в лифт для отдельных вождей». Он подчеркнул, что опыт «красноречиво свидетельствует, что пока другие участвуют в политических интригах и кулуарных договоренностях, КПУ работает на местах».

По его словам, «мы не ждем выборов, а стремимся оказывать украинским трудящимся реальную помощь».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что он верит в будущее левого блока, но «родиться он должен в реальной борьбе, а не в предвыборной дискуссии на политической трибуне».

Как сообщал УНИАН, лидер партии СПУ Александр МОРОЗ обратился к Компартии о необходимости создания левого блока.

Также председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО предложила лидеру Коммунистической партии Украины П.СИМОНЕНКО создать единый избирательный блок на досрочные выборы в Верховную Раду Украины.