Аваков объяснил, что имеет в виду под понятием "презумпция правоты полицейского"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам министра, киберполиция отследила, что главная критика и троллинг его идеи о «презумпции правоты полицейского» осуществляется в социальных сетях с территории России, и он пообещал в ближайшее время предоставить доказательства этому.

Говоря о своей позиции по этому вопросу, Аваков отметил: “Дело не столько в законодательстве, законодательные изменения нужны, и мы их предложим, вопрос в общей сознательности общества. Презумпция правоты полицейского в следующем: если полицейский остановил машину и говорит - руки на руль или “предъявите документы”, в ответ он не должен услышать “да пошел ты” или “я не буду этого делать”. Водитель должен подчиниться этим требованиям. А если нет - полицейский применяет к нему действия, адекватные закону, в том числе электрошокер и огнестрельное оружие”, - сказал Аваков.

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Он отметил, что альтернативы этому нововведению нет, а если правозащитники и юристы не соглашаются, что эти вещи являются «презумпцией правоты полицейского», то должны предложить правильное юридическое определение.

Также министр подчеркнул, что такие нововведения не будут означать ограничения прав и свобод людей.

Сегодня Аваков сообщил, что МВД планирует на следующей неделе внести на рассмотрение профильного парламентского комитета пакет законопроектов о внесении изменений в отдельные законодательные акты, которые регламентируют деятельность правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, Аваков после убийства в Днепре 24 сентября двух полицейских заявлял, что предложит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о «презумпции правоты полицейского».

«Презумпция правоты полицейского (сначала подчинись, потом обжалуй) – один из инструментов построения системы коллективной безопасности! К пакету законодательных инициатив по обеспечению безопасности, который готовится к внесению в парламент, МВД будет предлагать парламентариям имплементировать эту норму в законодательном поле», - сказал министр.