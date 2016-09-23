СБУ известно о местонахождении 57 из 111 человек, которых боевики держат в плену

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил председатель СБУ Василий Грицак.

Читайте также"Очнулся в реанимации уже без рук": Жемчугов рассказал, как попал в плен боевиков

"На сегодняшний день нами установлены места содержания 57 из 111 человек, конечно, если их не перевезли в другие места. СБУ работает ежедневно для их освобождения, на каждого человека ведется специальная карточка с личными данными, и работа будет прекращена только тогда, когда мы освободим последнего нашего гражданина", - сказал Грицак.

При этом он отметил, что "чем меньше остается людей на той территории (имеется в виду заложников, которых удерживают боевики на временно оккупированных территориях Донбасса — УНИАН), тем труднее нам удается освобождать".

Продолжая тему, Грицак подчеркнул, что по поводу обмена чрезвычайно сложно проходят переговоры в Минске.

По его словам, украинской стороне со стороны представителей ОРДЛО был передан список задержанных в Украине лиц в количестве более 600 человек.

Сейчас СБУ ищет каждого из этого списка, поскольку в нем есть лица, которые находятся или под следствием, или их дела слушаются в судах, или они уже отбывают наказание в колониях. При этом Грицак в очередной раз подчеркнул, что СБУ не имеет никаких тайных тюрем, а за каждым задержанным со стороны боевиков закреплен официальный процессуальный статус. "Формат обмена будет обсуждаться в Минске, надеюсь на разумный подход с той стороны", - отметил Грицак.