Зам Балоги намекает, что Тимошенко сказала неправду

Заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК заявляет, что БЮТ не обжаловал в Конституционном суде Указ Президента о назначении внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом М.СТАВНИЙЧУК заявила на встрече с послами и представителями дипломатического корпуса стран - членов ЕС в Украине.

Она отметила, что конституционность Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов не обжаловалась в Конституционном Суде. «Учитывая конституционно-правовую чистоту изданного указа Президента, его конституционность не обжаловалась в Конституционном Суде Украины», – сказала она. По словам Представителя Президента, сегодня в КСУ есть только представление БЮТ, которое не касается конституционности этого Указа Президента, а касается толкования положений Закона о выборах народных депутатов Украины в части формирования окружных избирательных комиссий. «Премьер-министр Украины, очевидно, не информирована и дает недостоверную информацию обществу о том, что ее политической силой Указ обжалован в Конституционном Суде. Я хочу надеяться, что она просто не информирована», – сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Представитель Президента отметила: политическая ситуация в Украине не должна рассматриваться только как конфликт двух личностей. «Не хотелось бы, чтобы сегодня та конституционно-правовая и политическая ситуация, которая имеет место в Украине, рассматривалась только как конфликт двух личностей. В действительности вопрос является несколько более широким – это вопрос институционного плана, формирования демократических традиций в обществе и четкого обучения соблюдать Конституцию Украины как Основной Закон», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, политическая ситуация свидетельствует о необходимости реформирования избирательного законодательства, в частности, актуализации вопроса изменения избирательной системы в дальнейшем. И этим должен заниматься следующий парламент.

По убеждению Представителя Президента, в дальнейшем необходимо внедрять избирательную систему, которая давала бы возможность людям понимать, кого лично они избирают, на каких принципах должны действовать эти люди в дальнейшем в парламенте.

Участие во встрече также принял заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров заявила, что ее Блок намерен доказывать в Конституционном Суде Украины незаконность Указа ПрезидентаУкраины Виктора ЮЩЕНКО о проведении досрочных парламентских выборов. «Мы обратились и в административный суд, и в Конституционный Суд. Мы обратились во все суды, потому что считаем, что указ издан с нарушением Конституции, в угоду тем, кто хочет сегодня уничтожить правительство, уничтожить парламент и довести страну до политического отчаяния», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.