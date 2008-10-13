Ни тем, кто за УПА, ни тем, кто против, нельзя строить сцену на Майдане

Всеукраинское объединение «Свобода» установит сцену на Майдане Незалежности для проведения концерта в честь Украинской повстанческой армии только после получения разрешения столичной мэрии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

По информации правоохранителей, «ни одна политическая сила и общественное объединение сейчас не имеет соответствующих разрешений на установку каких-либо архитектурных форм как на Майдане (Незалежности), так и в центральной части Киева».

Учитывая то, что возведение таких архитектурных форм без соответствующих разрешений (местной власти – УНИАН) может спровоцировать конфликты с другими общественными объединениями, политическими силами, которые также могут выразить желание провести массовые мероприятия в центре столицы, милиция «действительно не разрешает возводить такую сцену представителям ВО «Свобода», подчеркнули в ДСО.

В то же время, как отметили в МВД, если соответствующие разрешения появятся, то милиция будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 14 октября по случаю 66-й годовщины Украинской повстанческой армии ряд политических сил и организаций запланировали провести в центре Киеве свои акции.

Так, с 17.00 до 22.00 на Майдане Незалежности ВО “Свобода” планирует провести праздничный концерт в честь Украинской повстанческой армии.

В то же время сегодня, 13 октября, в ВО “Свобода” заявили, что сотрудники МВД блокируют установку сцены на Майдане Незалежности для проведения 14 октября праздничного концерта.

При этом в ВО “Свобода” утверждают, что это происходит несмотря на наличие у организаторов концерта официальных писем от Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Главному управлению МВД Украины в Киеве о том, что киевская городская власть не возражает против проведения мероприятий по установке сценического оборудования Киевской городской организацией ВО “Свобода” на Майдане Незалежности.

”Свои действия работники милиции не комментируют. В то же время неофициально ссылаются на прямое указание министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО”, - отмечают в ВО “Свобода”.

Между тем власти Киева сегодня обратились в Окружной административный суд столицы с просьбой ограничить проведение акций в центре Киева 14 октября