К Апелляционному суду подтянулись БЮТ, СБУ и человек Балоги

Около 50 сторонников Блока Юлии Тимошенко пикетируют Апелляционный административный суд Киева, который сегодня должен рассмотреть жалобу Секретариата Президента на постановление Окружного административного суда столицы относительно приостановки действия Указа Президента о проведении досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме флагов с символикой БЮТ, участники акции (преимущественно молодые ребята) держат в руках плакаты «Президент – гарант, а не игнорант Конституции!», «Нет перевыборам в условиях мирового экономического кризиса!».

Также возле здания суда собравшиеся народные депутаты, большинство, из которых от БЮТ.

На заседание суда пришла заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Кроме того, возле помещения суда, среди других должностных лиц, находится начальник Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд Киева по иску БЮТ прекратил действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Суд запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов.

В свою очередь, Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы. Секретариат Президента просит суд отменить постановление, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более в обеспечение иска останавливать избирательный процесс.