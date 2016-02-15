Босния и Герцеговина подала заявку на членство в Евросоюзе

Как сообщает корреспондент "ЕвроПравды" церемония подачи заявки состоялась в Брюсселе при участии руководства Евросоюза и Боснии и Герцеговины. В частности, в церемонии приняли участие высокий представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, Берт Кундерс, глава МИД Голландии, которая председательствует в Совете ЕС, и сопрезидент Боснии и Герцеговины Драган Чович.

Читайте такжеБосния и Герцеговина будет подавать заявку на членство в ЕС

Лидеры ЕС во время подачи заявки отметили усилия Боснии перед подачей заявки, и отметили, что заявка является лишь началом большого путешествия. "Членство невозможно за несколько месяцев или даже лет, но сейчас речь идет о четкой европейской перспективе Боснии и Герцеговины", - сказал Йоханнес Хан.

Глава европейской дипломатии в свою очередь отметила, что подача заявки от еще одной страны важна не только для Боснии, а я для всех жителей ЕС. "Это также сигнал жителям ЕС, что наш проект до сих пор мощный" - заявила Федерика Могерини.

"Мы надеемся на скорейший положительный ответ и на статус страны-кандидата. Однако мы понимаем, что впереди много вызовов", - заявил Драган Чович. "Готов заверить – мы не остановимся. Это наше задание и мы должны его сделать", - добавил он.

Босния и Герцеговина подписала договор о более тесных отношениях с ЕС – Соглашение о стабилизации и ассоциации – в 2008 году.

Однако соглашение не было ратифицировано до июня 2015 года, пока Германия и Франция не выступили с новой инициативой поощрения экономического развития страны.

На пути вступления в ЕС Босния и Герцеговина отстает от соседних балканских стран.

Если ее заявка будет принята, впереди – годы переговоров. Многие обозреватели считают, что страна – политически и этнически децентрализована, экономически неразвита – не вступит в ЕС ранее 2025 года.

Драган Чович ранее выразил надежду, что на статус страны-кандидата Босния и Герцеговина может рассчитывать в начале 2017 года.