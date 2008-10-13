Родственники захваченных пиратами моряков пришли на Банковую

Родственники захваченных пиратами украинских моряков на судне Faina требуют встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 родственников пришли к Секретариату Президента с соответствующим требованием.

Мать 2-го механика с захваченного судна Олега ПИЛИПЕНКА сказала корреспонденту УНИАН, что, невзирая на все заверения, пока еще не выделены средства на выкуп моряков.

Она пообещала, что родственники членов экипажа не уйдут из Секретариата Президента, пока их не примет В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков осуществляют Министерство обороны Кении и судовладельцы.

Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей из состава 5-го флота, задача которых - не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.